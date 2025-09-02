Combat héroïque au camp Yiftach : l'enquête révèle une résistance acharnée le 7 octobre

Articles recommandés -

L'armée israélienne a publié mardi les conclusions de son enquête sur les combats qui se sont déroulés au camp militaire Yiftach lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Ce rapport détaille une bataille de plusieurs heures qui a coûté la vie à neuf soldats israéliens mais a permis d'empêcher la capture complète de cette base stratégique.

Une attaque coordonnée dès l'aube

L'offensive a débuté à 6h30 avec les premières alertes de roquettes. Les soldats du camp se sont immédiatement dirigés vers les abris tandis que les premiers échanges de tirs ont commencé vers 6h56 au poste de garde principal. Les enquêteurs ont établi qu'environ 27 terroristes du Hamas ont participé à l'assaut contre cette position clé du secteur nord de Gaza.

La sergente Naama Boni, qui montait la garde au poste principal, et le soldat Ido Harosh ont été parmi les premiers à riposter. Rapidement rejoints par l'équipe d'intervention d'urgence et le lieutenant Yoav Maliv, ils ont engagé un combat inégal contre des forces supérieures en nombre.

Des heures de résistance acharnée

Entre 7h et 8h du matin, les combats se sont intensifiés. Plusieurs vagues d'assaillants ont tenté de percer les défenses, utilisant des véhicules volés pour s'échapper avec du matériel militaire. Les soldats Yuval Ben Yaakov, Eli Bar Sadeh et d'autres défenseurs ont maintenu leurs positions malgré les blessures et la pression constante.

L'enquête révèle que vers 8h12, les derniers défenseurs du poste principal ont été tués, permettant aux terroristes de pénétrer brièvement dans le camp avant d'être contraints au repli par l'arrivée de renforts.

L'intervention décisive des renforts

L'arrivée successive de chars, d'unités d'élite et de commandants expérimentés a permis de reprendre progressivement le contrôle. Vers 12h05, des forces spécialisées incluant des parachutistes et l'unité Oketz ont sécurisé le périmètre. Le camp a été définitivement nettoyé vers 17h par des éléments du bataillon 51.

Tragiquement, les combats ont également coûté la vie au capitaine Arye Shlomo Tsiring, commandant adjoint de l'unité Oketz, tué lors des opérations de nettoyage final.

Un bilan contrasté

Si l'enquête salue le courage et la détermination des défenseurs qui ont empêché la capture complète du camp, elle pointe également plusieurs dysfonctionnements. La présence d'un garde non-combattant au poste principal et le retrait prématuré de certaines unités ont affaibli la réponse initiale.

Les enquêteurs recommandent une révision de l'organisation défensive des bases militaires, notamment le renforcement permanent des postes de garde et une meilleure coordination entre les différentes unités présentes.

Cette bataille illustre la violence des attaques du 7 octobre tout en soulignant l'héroïsme des soldats qui ont sacrifié leur vie pour protéger leurs camarades et empêcher une catastrophe plus importante.