Comment la frappe israélienne au Qatar a relancé les négociations sur Gaza (Wall Street Journal)

Le Wall Street Journal a révélé dimanche les coulisses diplomatiques qui ont mené à la percée majeure dans les négociations pour mettre fin à la guerre à Gaza, un processus marqué par la controverse autour de la frappe israélienne au Qatar.

Selon le quotidien américain, l'effort diplomatique s'est appuyé sur une série de réunions intenses, parfois houleuses, réunissant l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, le gendre du président Trump Jared Kushner, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer, ainsi que des hauts responsables qataris et saoudiens.

Quelques jours avant la frappe au Qatar, Witkoff, Kushner et Dermer s'étaient réunis au domicile de Witkoff à Miami pour élaborer un cadre d'accord de paix. Dermer n'avait rien mentionné de l'attaque imminente. Lorsqu'elle s'est produite, Witkoff et Kushner ont été surpris et offensés par l'absence de coordination. "Ce n'est pas le comportement d'un ami", aurait déclaré Witkoff à Dermer.

Quelques jours plus tard, le Premier ministre qatari a contacté Witkoff avec une nouvelle proposition : Trump accepterait-il d'organiser une réunion avec des dirigeants arabes et musulmans pour discuter d'un plan de paix américain pour Gaza, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU ? Trump a accepté.

Ce qui avait commencé comme un projet de sept points entre Israël et les États-Unis s'est transformé en une proposition de 21 articles. Le 23 septembre, lors d'une réunion avec des dirigeants arabes, Trump a demandé à Witkoff de présenter les grandes lignes. Pour plus de clarté, celui-ci a condensé les 21 articles en dix principes généraux.

Trump s'est engagé auprès des dirigeants arabes à prendre en compte leurs préoccupations et a promis d'exercer une pression sur Netanyahou, notamment en garantissant qu'Israël n'annexerait pas la Judée-Samarie.

Par la suite, Witkoff et le secrétaire d'État Marco Rubio ont tenu des réunions pour intégrer les commentaires arabes dans le projet final. Israël, craignant des restrictions sur sa liberté d'action à Gaza et la création d'un État palestinien, a exigé une série d'amendements qui ont finalement neutralisé une grande partie des modifications proposées par les parties arabes.

Durant le week-end, Witkoff, Kushner, Dermer et Netanyahou ont travaillé sans relâche dans des réunions marathons entre l'appartement de Kushner, la chambre de Witkoff et la suite de la délégation israélienne à l'hôtel Regency.

Cependant, juste avant l'annonce de Trump, des dirigeants arabes et musulmans ont alerté que le texte final n'était plus celui convenu initialement, demandant un report. Trump a choisi de maintenir son calendrier.