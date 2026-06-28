Comment le Hamas se prépare au prochain round de guerre contre Israël

L’armée israélienne estime que le Hamas se prépare à une nouvelle phase de guerre dans la bande de Gaza. Selon des informations révélées ce dimanche soir par la chaîne Kan 11, de hauts responsables de la Direction du renseignement militaire et du Commandement Sud ont récemment alerté le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, sur le renforcement des capacités de l’organisation terroriste.

D’après cette évaluation, la branche armée du Hamas poursuit activement sa reconstitution. Les services de renseignement affirment que le mouvement produit chaque mois plusieurs centaines d’engins explosifs et de missiles antichars, recrute de nouveaux membres âgés de 18 à 22 ans et a repris l’entraînement des unités d’élite Nukhba, qui avaient participé à l’attaque du 7 octobre 2023.

Le rapport indique également que le Hamas cherche à faire entrer clandestinement dans la bande de Gaza des drones et des équipements de communication depuis le Sinaï, tout en poursuivant la remise en état de son réseau de tunnels à travers l’enclave.

Les responsables militaires estiment que l’organisation reste solidement implantée sur le terrain et ne fait face à aucune menace susceptible de remettre en cause son emprise sur Gaza. « Le Hamas est solidement installé et n’a aucune intention de renoncer au contrôle de la bande de Gaza », auraient-ils déclaré au chef d’état-major.

Selon Kan 11, Tsahal se dit favorable à une reprise des opérations militaires contre le Hamas. Cette position aurait été transmise aux États-Unis. Washington privilégierait toutefois le maintien du cadre actuel des négociations et souhaite poursuivre la mise en œuvre de l’initiative portée par le président Donald Trump et le Conseil de paix.