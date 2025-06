Comment le Mossad a infiltré l'Iran avec des drones pour frapper de l'intérieur

Avant que les chasseurs F-35 israéliens n'attaquent les installations nucléaires iraniennes, le Mossad avait déployé une stratégie d'infiltration inédite, révèle le Washington Post. Pendant des mois, les services secrets israéliens ont fait entrer clandestinement en Iran des pièces détachées pour des centaines de drones quadricoptères piégés d'explosifs, acheminées dans des valises, camions et conteneurs maritimes, ainsi que des munitions pouvant être tirées depuis des plateformes non habitées. Cette opération d'envergure, préparée durant des années, utilisait des canaux commerciaux avec des partenaires d'affaires souvent inconscients de leur rôle. Des agents sur le terrain collectaient les munitions et les distribuaient aux équipes d'intervention. Israël a formé les chefs d'équipe dans des pays tiers, qui ont ensuite entraîné leurs propres commandos.

De petites équipes équipées de ce matériel se sont positionnées près des emplacements de défense antiaérienne et des sites de lancement de missiles iraniens. Dès le début de l'offensive israélienne, ces commandos ont neutralisé les défenses aériennes et visé les lanceurs de missiles sortant de leurs abris pour se mettre en position de tir. Les équipes au sol ont ainsi détruit des dizaines de missiles avant leur mise à feu dans les premières heures de l'attaque.

Cette opération d'infiltration explique en partie la riposte limitée de Téhéran. L'Iran n'a finalement tiré qu'environ 200 missiles sur Israël en quatre salves vendredi et samedi, faisant 13 morts et causant des dégâts matériels autour de Tel-Aviv. Israël s'attendait à une réponse beaucoup plus sévère, selon Sima Shine, ancienne officière supérieure du Mossad.

Le Mossad avait identifié une faille majeure dans le dispositif iranien : le manque de véhicules de transport, l'Iran disposant de quatre fois plus de missiles que de camions pour les acheminer des sites de stockage vers les rampes de lancement. Les équipes ont détruit des dizaines de ces camions, paralysant la capacité de riposte iranienne.

Le porte-parole militaire israélien Effie Defrin a confirmé samedi qu'Israël avait attaqué des cibles à Téhéran avec 70 chasseurs ayant passé plus de deux heures dans l'espace aérien de la capitale. "C'est la distance la plus profonde que nous ayons opérée jusqu'à présent en Iran", a-t-il déclaré. "Nous avons créé une liberté d'action aérienne."