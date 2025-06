Comment les Etats-Unis ont détruit le site nucléaire de Fordow

Articles recommandés -

L'armée américaine a largué 162 tonnes d'explosifs sur les installations nucléaires iraniennes lors d'une opération massive coordonnée air-mer. Six bombardiers stratégiques B-2 ont déployé douze bombes GBU-57 sur le site souterrain de Fordow, chaque projectile pesant plus de 13 tonnes. Cette frappe marque la première utilisation opérationnelle de ces "bunker busters" géants, conçus pour percer jusqu'à 60 mètres sous terre. Le complexe de Fordow, situé à 90 mètres de profondeur, nécessitait cette puissance de feu exceptionnelle selon les sources militaires.

Les bombardiers ont décollé samedi de la base Whiteman dans le Missouri, officiellement en direction de Guam, avant de dévier vers leurs objectifs iraniens. Parallèlement, deux sous-marins nucléaires américains ont tiré 30 missiles de croisière Tomahawk sur les sites de Natanz et Isfahan depuis une distance de plus de 700 kilomètres.

L'état-major américain estime que les installations de Natanz et Isfahan ont subi des dommages considérables, complétant les frappes israéliennes précédentes. Donald Trump a supervisé l'opération depuis la Situation Room avec son équipe rapprochée, incluant le vice-président JD Vance, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef d'état-major Dan Caine. Selon le New York Times, cette escalade résulte d'une évaluation du renseignement américain concluant que les attaques israéliennes n'avaient retardé le programme nucléaire iranien que de six mois. L'administration Trump jugeait insuffisants les dégâts causés par Tsahal et doutait de l'efficacité de futures frappes israéliennes isolées. Trump a confirmé dans son allocution : "Les installations nucléaires clés de l'Iran ont été complètement oblitérées."