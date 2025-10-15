Corps d'otages restitués : la dépouille d'Eitan Levi formellement identifiée

Eitan Levy, 53 ans, de Bat Yam, figure parmi les quatre victimes dont les dépouilles ont été restituées par le Hamas mardi soir. Chauffeur de taxi assassiné par des terroristes du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, son corps avait été enlevé à Gaza. Après plus de deux ans d'attente, sa famille peut enfin lui offrir une sépulture.

Le matin du 7 octobre 2023, Eitan exerçait son métier de chauffeur de taxi. Vers 7h15, il avait déposé un passager au kibboutz Be'eri, en pleine zone d'attaque. Inquiet de la situation, il avait appelé son fils Shahar pour lui parler des tirs de missiles du Hamas.

Au téléphone, Shahar avait alors assisté impuissant à l'assasinat de son père par téléphone interposé. Il avait entendu son père tomber dans une embuscade, des cris en arabe en arrière-plan, puis des coups de feu.

Pendant 40 jours, la famille était restée sans nouvelles d'Eitan avant que les autorités israéliennes ne l'informent qu'il était vraisemblablement retenu en otage à Gaza. En décembre 2023, deux mois après sa disparition, la terrible vérité avait été confirmée : Eitan avait été assassiné dès le 7 octobre et son corps emmené en captivité à Gaza.

En août 2024, dans un geste pour faire pression sur les autorités, la famille d'Eitan avait accepté de publier des images choquantes montrant sa dépouille traînée dans les rues de Gaza, piétinée et frappée par des habitants gazaouis.

Après la confirmation de sa mort, la famille d'Eitan avait organisé une cérémonie commémorative et observé la shiva, la période de deuil d'une semaine prescrite par la tradition juive. Mais sans corps à enterrer, elle n'avait pas pu organiser de funérailles.

Plus de deux ans après sa mort, le rapatriement de sa dépouille permet enfin à la famille de clore ce chapitre douloureux et d'offrir à Eitan le repos qu'il mérite.

Deux autres dépouilles d'otages restituées par le Hamas mardi ont été formellement identifiées : celles de Tamir Nimrodi et Uriel Baruch.