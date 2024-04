Corps exhumés à Gaza : Washington juge les informations "troublantes" et réclame une enquête à Israël

Les Etats-Unis se disent "troublés" après l'exhumation de plus de 300 corps enterrés dans une fosse commune aux abords de l'hôpital Nasser de Khan Younes, et appellent Israël "à enquêter". Le Hamas affirme que les Gazaouis enterrés ont été exécutés sommairement par Tsahal. Quelques jours plus tôt, le haut-commissaire de l'ONU pour les droits humains s'était dit "horrifié", réclamant une enquête internationale. "Selon les rapports qui nous parviennent, les victimes ont été enterrées profondément dans le sol, recouvertes de déchets. Parmi elles, il y aurait des personnes âgées, des femmes et des blessés. Tandis que d'autres auraient été trouvées les mains liées et dévêtues, ce qui implique évidemment de graves violations du droit international et du droit humanitaire. Cela nécessite une enquête approfondie. On ne peut pas se contenter d'un énième rapport qui passe sous les radars, dans cette guerre horrible", a déclaré la porte-parole de l'organisation, Ravina Shamdasani.

https://twitter.com/i/web/status/1783132909701927281 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Israël rejette fermement ces allégations, et affirme que les corps ont été enterrés il y a plusieurs mois par des Gazaouis. Pour prouver ces dires, le porte-parole international de Tsahal a relayé ce mercredi une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit des Palestiniens creuser une fosse à l'endroit même où le charnier a été découvert. "Des informations erronées circulent concernant un charnier découvert à l'hôpital Nasser de Khan Yunis. La fosse en question a été creusée par les Gazaouis il y a quelques mois. Ce fait est corroboré par la documentation sur les réseaux sociaux mise en ligne par les Gazaouis au moment des enterrements, comme le montre la vidéo ci-dessous. Toute tentative visant à accuser Israël d’avoir enterré des civils dans des fosses communes est catégoriquement fausse et n’est qu’un simple exemple d’une campagne de désinformation visant à délégitimer Israël", a écrit Tsahal sur X.