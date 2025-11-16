D’anciens otages appellent à poursuivre la mobilisation pour ramener les trois derniers corps retenus à Gaza

Un mois après leur libération, plusieurs ex-otages israéliens ont pris la parole samedi soir lors des rassemblements organisés à travers le pays pour exiger le retour des trois derniers corps encore détenus à Gaza. Tous ont salué le rôle déterminant des manifestants dans leur propre libération et appelé à maintenir la pression jusqu’au rapatriement complet des dépouilles.

À Tel Aviv, sur la place des Otages, Maxim Herkin, l’un des 20 otages relâchés le 13 octobre dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, a confié qu’il rêvait de ce moment « depuis deux ans ». « Vous m’avez ramené à la maison », a-t-il lancé, ému, devant une foule de plusieurs milliers de personnes.

Guy Gilboa-Dalal, libéré le même jour, a raconté comment les images des manifestations qu’il avait vues avant d’être emmené dans les tunnels du Hamas lui avaient donné « espoir et force » durant « deux années d’obscurité ». Il a rendu hommage à deux amis tués lors du massacre du festival Nova, dont il n’avait appris la mort que le jour de sa libération. « Le travail n’est pas terminé tant que les trois derniers ne sont pas rentrés », a-t-il affirmé.

Dans un rassemblement distinct près de la frontière de Gaza, les frères Gali et Ziv Berman, eux aussi ex-otages, ont estimé qu’ils avaient désormais « le devoir » d’être la voix de ceux qui ne peuvent plus revenir.

À Tel Aviv, le père d’Itay Chen, un soldat américano-israélien tué le 7 octobre et dont le corps n’a été restitué que récemment, a déclaré que le rapatriement des dernières dépouilles représentait un « test vital » pour Israël. Selon lui, rendre les corps « sauve des familles entières ».

Les manifestants ont également renouvelé leur exigence d’une commission d’enquête d’État sur les défaillances ayant permis l’attaque du 7 octobre 2023, au cours de laquelle quelque 1 200 personnes ont été tuées et 251 enlevées. Malgré un large soutien de l’opinion, Benjamin Netanyahou continue de s’y opposer, tout comme plusieurs ministres qui dénoncent une instance potentiellement « biaisée ».

À Tel Aviv, environ 2 000 personnes ont aussi participé à un rassemblement organisé par des familles de victimes du 7 octobre. Certaines ont dénoncé un « théâtre de la honte » et un gouvernement qui, selon elles, refuse d’assumer ses responsabilités. La soirée s’est conclue par l’hymne national, avant l’annonce d’un nouveau rassemblement la semaine prochaine.