D'anciens otages auraient envoyé des lettres à leurs familles par l'intermédiaire de la Croix-Rouge pendant leur captivité

Selon la chaîne publique israélienne KAN, les familles de plusieurs anciens otages israéliens ont récemment reçu des lettres écrites par leurs proches pendant leur captivité à Gaza. Ces messages, datés du mois d’août, ont été transmis via le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), alors que les otages étaient toujours détenus par le Hamas.

Parmi eux, Guy Gilboa-Dalal et Alon Ohel, libérés lundi après plus de deux ans de détention, ont été contraints par le Hamas de rédiger ces lettres destinées à leurs familles en Israël.

Le père de Guy Gilboa-Dalal, Ilan Dalal, a confié à KAN que la lettre de son fils exprimait l’espoir d’être libéré avant le 18e anniversaire de sa sœur cadette, en décembre. "Je vous ai vus tous les trois à la télévision, portant nos chemises", écrivait Guy. "Je ne cesse de penser à vous, et ces pensées me donnent la force de tenir."

Les proches de Guy Gilboa-Dalal ont souligné que l’écriture soignée et la clarté du texte leur avaient donné un peu d’espoir sur son état physique et psychologique durant sa captivité.

Dans sa propre lettre, Alon Ohel évoquait quant à lui son immense nostalgie pour sa famille et la force qu’il tentait de puiser face aux conditions éprouvantes de détention.

Selon KAN, ces lettres auraient été écrites à la fin du mois d’août, au moment où Israël relançait ses opérations militaires à Gaza. Des sources israéliennes estiment que le Hamas a volontairement autorisé ce contact avec la Croix-Rouge à cette période pour signaler la présence d’otages dans les zones visées par Tsahal, espérant ainsi freiner les attaques contre ses positions.