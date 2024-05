"De la rivière à la mer": les déclarations de Yolanda Diaz, la deuxième vice-présidente d'Espagne, font des vagues

Le ministre des Affaires étrangères Israel Katz a interdit vendredi au Consulat d'Espagne à Jérusalem de fournir des services aux Palestiniens de Cisjordanie. Cette décision intervient après la reconnaissance par l'Espagne d'un État palestinien et après que, selon Katz, la vice-première ministre espagnole Yolanda Diaz ait appelé à "libérer la Palestine de la rivière à la mer."

L'ambassadeur d'Israël en Espagne avait réagi peu de temps avant, affirmant "dénoncer catégoriquement les déclarations de Yolanda Diaz, la deuxième vice-présidente du gouvernement, lorsqu'elle utilise la devise du Hamas "de la rivière à la mer". Cette expression est un appel clair à l'élimination d'Israël, à la promotion de la haine et de la violence. Les déclarations antisémites n'ont pas leur place dans une société démocratique, et il est totalement intolérable qu'elles aient été prononcées par la vice-première ministre".

Interviewé sur une chaîne britannique mercredi soir, le président israélien Isaac Herzog avait dénoncé la reconnaissance d'un Etat palestinien par l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncée un peu plus tôt. "Ce sont des mesures inutiles qui ne contribueront à aucun progrès dans la région, et qui rendront plus difficiles les négociations pour la libération des otages", avait-il affirmé.