De nouveaux détails sur les modalités de libération des otages révélés

Alors qu'Israël poursuit ses préparatifs dans le cadre du plan Trump pour mettre fin à la guerre, de nouveaux détails sur les modalités de libération des otages retenus à Gaza ont été révélés samedi soir.

Tsahal a placé des équipes d'une unité spéciale en état d'alerte immédiate dans la bande de Gaza, au cas où le Hamas anticiperait la libération des captifs. Toutefois, les autorités israéliennes estiment actuellement que l'opération devrait avoir lieu lundi matin.

Comme lors des précédentes libérations, des représentants de la Croix-Rouge rejoindront les terroristes du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza pour récupérer les otages vivants. Cette fois, le transfert devrait s'effectuer sans cérémonies ni retards. Les captifs seront ensuite remis aux forces spéciales israéliennes, qui les conduiront au centre d'accueil initial de Reim.

L'opération est prévue en une seule phase, mais l'armée se prépare néanmoins à un scénario impliquant plusieurs vagues et différents points de remise. Pour les otages nécessitant des soins urgents, des hélicoptères assureront une évacuation directe depuis Gaza vers les hôpitaux israéliens, sans passage par le centre de Reim. Les familles attendront dans ce centre pour des retrouvailles émouvantes après deux ans de séparation, avant que les otages ne subissent un premier examen médical puis soient héliportés vers les établissements hospitaliers.

Concernant les dépouilles, le Hamas s'est engagé à remettre tous les corps des otages décédés à la Croix-Rouge après vérification sécuritaire. Ils seront transférés à l'institut médico-légal d'Abu Kabir pour identification.

Un mécanisme international se met en place

Depuis maintenant plus de vingt-quatre heures, le mécanisme de mise en œuvre du cessez-le-feu est opérationnel. Dans un premier temps, il supervisera la libération des otages israéliens vivants et décédés, ainsi que celle de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Par la suite, il coordonnera l'aide humanitaire et la reconstruction de Gaza pour les années à venir.

Selon des sources israéliennes, le Hamas libérera 20 otages vivants, mais ne pourrait restituer toutes les dépouilles. Le mouvement terroriste a néanmoins promis de transmettre toutes les informations en sa possession aux médiateurs qataris, turcs et égyptiens, tandis qu'Israël partagera ses propres renseignements, notamment issus d'interrogatoires de terroristes capturés.

Une délégation américaine dirigée par un général trois étoiles, accompagnée d'environ 200 soldats, est arrivée vendredi pour établir un quartier général sur la base aérienne de Hatzor. Parallèlement, des pays du Golfe comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi que potentiellement l'Indonésie, prévoient d'investir des milliards dans la reconstruction du territoire gazaoui.