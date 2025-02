De retour au kibboutz qu'il a fondé : Oded Lifshitz sera inhumé mardi à Nir Oz

Oded Lifshitz, 85 ans, sera inhumé mardi au cimetière du kibboutz Nir Oz, dont il était l'un des fondateurs. Oded Lifshitz était un militant pour la paix, un homme de lettres et d'esprit. Il a été enlevé le 7 octobre de son domicile alors qu'il était blessé, puis assassiné par le Jihad islamique. Son épouse, Yocheved, a également été enlevée avec lui avant d'être libérée par le Hamas après 17 jours de captivité.

La dépouille d'Oded a été rendue à Israël jeudi dernier, après 503 jours, dans le cadre de l'accord de libération d'otages. Le dernier signe de vie reçu de lui remonte à 54 jours après son enlèvement, lorsqu'une otage libérée a rapporté l'avoir vu. Le directeur de l'Institut de médecine légale, Dr. Chen Kugel, a confirmé qu'il avait été assassiné en captivité il y a plus d'un an.

Le Forum des familles des otages a invité le public israélien à accompagner Oded dans son dernier voyage. "Le public est invité à rendre hommage au cortège funèbre aux points suivants : 11h00 - Hevra Kadisha à Rishon Letzion, 1 rue Ahad Ha'am ; 12h15 - carrefour de Sa'ad ; 12h45 - carrefour de Nir Oz. Veuillez vous munir de drapeaux israéliens."

Avshalom Sassoni / Flash90

La famille Lifshitz a publié un avis de décès après confirmation de l'identification de sa dépouille : "C'est avec une profonde tristesse que nous avons reçu l'annonce officielle et amère de l'identification de la dépouille de notre bien-aimé Oded. Nous avions tant espéré et prié pour une fin différente. Maintenant, nous pourrons pleurer l'époux, le père, le grand-père et l'arrière-grand-père qui nous manque depuis le 7 octobre."

Un communiqué a également été publié par Nir Oz, qui pleure la mort de l'un des fondateurs du kibboutz. "Oded a façonné la voie de Nir Oz pendant de nombreuses décennies. Il est arrivé au kibboutz en tant que membre du Nahal, et a été secrétaire du kibboutz, agriculteur et trésorier. Il a consacré sa vie à sa famille, à l'action sociale, au journalisme, à la promotion des droits des minorités et à la lutte pour une solution au conflit israélo-palestinien."

"Oded laisse derrière lui quatre enfants : Arnon, Yizhar, Sharon et Omri, une famille et de nombreux amis, qui se souviendront toujours de lui comme d'un amoureux des hommes et de la terre, un homme de culture et de paix", peut-on lire dans le communiqué du kibboutz.