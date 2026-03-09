"Débarrassez-nous du Hezbollah" : Tsahal diffuse l’appel d’un habitant de Dahiyeh avec un officier israélien

L’armée israélienne a diffusé le contenu d’un appel téléphonique entre un officier du renseignement israélien et un habitant de la banlieue sud de Beyrouth, dans lequel ce dernier critique ouvertement le Hezbollah et accuse l’organisation terroriste de mettre en danger la population civile.

Selon Tsahal, cet échange a eu lieu dans le cadre des appels effectués par l’unité 504 du renseignement militaire, chargée de contacter directement des civils pour leur transmettre des avis d’évacuation avant des frappes contre des positions du Hezbollah. Ces appels visent les zones où l’armée israélienne prévoit d’intervenir après que l’organisation terroriste a décidé d’attaquer Israël pour soutenir le régime iranien.

https://x.com/i/web/status/2030902420037861707 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lors de la conversation, l’habitant de Dahiyeh, bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de la capitale libanaise, affirme que les terroristes contraignent les résidents à quitter leurs logements tout en les menaçant. "Débarrassez-nous déjà du Hezbollah, je suis avec vous, ils nous ont chassés de nos maisons", a-t-il déclaré à l’officier israélien, ajoutant que le peuple libanais soutient l’État libanais plutôt que l’organisation terroriste.

Dans son communiqué, l’armée israélienne affirme que le Hezbollah a largement déployé ses infrastructures militaires au cœur de Dahiyeh. Certaines installations sont utilisées pour la fabrication et le développement d’armements, notamment des structures destinées à améliorer la précision des missiles du groupe terroriste. Selon Tsahal, ces activités s’inscrivent dans un programme stratégique mené avec l’aide de l’Iran pour accroître la capacité de frappe de l’organisation chiite.

L’armée israélienne accuse également le Hezbollah d’entreposer et de produire des armes au sein même des zones civiles. Depuis des années, l’organisation a constitué d’importants stocks comprenant notamment des missiles de précision fournis ou développés avec le soutien de l’Iran. Ces armements sont dissimulés dans des infrastructures civiles, y compris dans des habitations.

Au cours des deux dernières années, Israël affirme avoir ciblé à plusieurs reprises ce type d’installations, frappant des dépôts d’armes, des sites de production ainsi que des missiles et roquettes appartenant à l’organisation.

Pour l’armée israélienne, cet échange téléphonique constitue une preuve supplémentaire de ce qu’elle décrit comme l’exploitation cynique de la population civile libanaise par le Hezbollah, accusé d’utiliser les zones résidentielles pour dissimuler ses capacités militaires.