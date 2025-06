Déroulé de la réunion du cabinet politique et de sécurité israélien qui a approuvé l'attaque de l'Iran

Le Cabinet politique et de sécurité a approuvé jeudi soir l'attaque préventive contre le programme nucléaire iranien, au cours de laquelle le commandant des Gardiens de la révolution et le chef d'état-major ont été éliminés et l'installation d'enrichissement de Natanz détruite. Le débat critique a commencé hier soir, s'est poursuivi tard dans la nuit et s'est divisé en deux parties : jusqu'au vote approuvant le lancement de l'attaque - et après le vote, il y a eu un débat sur la suite.

Les ministres avaient été convoqués en principe pour le sujet des négociations avec le Hamas - le débat ne s'en est pas du tout occupé. Le président de la Commission de l'énergie atomique Moshe Edri a participé à la réunion. Les téléphones portables ont été confisqués aux ministres et ne leur ont été rendus qu'vers trois heures du matin. Les ministres ont signé un document de "confidentialité".

Dans la deuxième phase du débat a surgi l'inquiétude que malgré tous les éléments de désinformation, les Iraniens comprennent quand même ce qui se prépare contre eux et agissent alors de manière à perturber l'attaque ou empêcher une partie des succès. Après le débat, Netanyahou s'est approché des généraux de Tsahal, les a remerciés et leur a donné l'accolade rapportent ceux qui ont assisté à la réunion.