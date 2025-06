Des bébés secourus dans les décombres après les frappes iraniennes

Plusieurs nourrissons ont été secourus dans les zones ravagées par les missiles iraniens qui ont frappé la région de Tel Aviv dans la nuit. À Petah Tikva, un bébé d'environ un an a été évacué avec sa mère depuis les décombres d'un immeuble touché directement. Alon Weiss, secouriste du Magen David Adom, témoigne : "Pendant les soins aux résidents sortis dans la cour de l'immeuble, j'ai vu une femme tenant un bébé dans ses bras. J'ai immédiatement couru vers elle, pris le nourrisson et les ai aidés à rejoindre un lieu sûr. Elle m'a expliqué qu'ils se trouvaient dans l'abri blindé au moment de l'impact."

À Tel Aviv, un nouveau-né de six jours a été extrait d'un bâtiment adjacent à celui frappé directement. Les amies de la mère ont amené l'enfant aux secouristes pour un examen médical préliminaire. Quelques minutes plus tard, la mère a été localisée saine et sauve. L'attaque a fait cinq morts au total : quatre à Petah Tikva, dont trois septuagénaires qui se trouvaient pourtant dans un abri, et un octogénaire à Bnei Brak. Plus de cent blessés ont été hospitalisés dans la région.

Le colonel Udi Albaz du Commandement du front intérieur souligne depuis Petah Tikva : "La présence dans les espaces protégés a sauvé des vies. Dans la plupart des bâtiments inspectés, les personnes dans les abris n'ont pas été blessées." Dix-sept blessés ont été évacués vers l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, la plupart dans un état léger. L'ambassade américaine a également signalé des dégâts matériels suite à l'explosion d'un missile dans ses environs.