Des cadres du Jihad islamique éliminés en Iran, Ali Larijani visé

L’armée israélienne a intensifié ses opérations en Iran, affirmant avoir enregistré de "succès opérationnels significatifs" lors de frappes menées ces dernières heures, selon le chef d’état-major, le général Eyal Zamir. Lors d’une évaluation de la situation, celui-ci a indiqué que Tsahal poursuivait ses attaques contre des cibles stratégiques du régime iranien, visant à affaiblir ses capacités militaires et industrielles, tout en ciblant des membres des Gardiens de la révolution et des organes sécuritaires du régime.

Selon des sources sécuritaires, plusieurs hauts responsables du Jihad islamique palestinien ont été éliminés lors de frappes en Iran. Parmi eux figureraient Akram al-Ajouri, haut dirigeant du mouvement et responsable de son aile militaire, Mohammad al-Hindi, vice-secrétaire général, ainsi que Nafez Azzam, membre influent du bureau politique. Ces figures étaient impliquées dans la coordination d’activités terroristes depuis Gaza et la Judée-Samarie et la gestion de financements en provenance de l’étranger.

À ce sujet, Tsahal affirme simplement avoir mené ces derniers jours des opérations ciblées contre des acteurs liés à la "sphère palestinienne", notamment à Téhéran, où des responsables impliqués dans des activités terroristes en provenance de Gaza et de Judée-Samarie auraient été neutralisés dans une cache. Aucune nom n'a été donné dans le communiqué. Parallèlement, des informations en provenance d’Iran non confirmées par Tsahal, évoquent une possible tentative d'élimination visant le chef du Conseil national de sécurité iranien Ali Larijani.

En parallèle du front iranien, l’armée israélienne poursuit ses opérations contre l’organisation terroriste Hezbollah au Liban, avec un renforcement des troupes et une extension des opérations terrestres. Le chef d’état-major a également souligné le renforcement de la coopération avec le commandement central de l’armée américaine, estimant que ces actions conjointes contribuent à accroître l’efficacité opérationnelle. Tsahal affirme vouloir poursuivre ses opérations « avec détermination » afin de neutraliser les menaces pesant sur les civils israéliens.