Des centaines de personnes ont célébré à Tel Aviv le 23e anniversaire de Bar Kuperstein, otage à Gaza

À l'occasion du 23e anniversaire de Bar Kuperstein, kidnappé le 7 octobre au festival Nova où il travaillait comme agent de sécurité, après avoir secouru plusieurs personnes et détenu à Gaza depuis 543 jours, l'organisation "Ayelet Hashahar", en collaboration avec la famille Kuperstein, a organisé une fête d'anniversaire avec la participation de ses amis, de sa famille, de célébrités et d'un public nombreux sur la place des otages à Tel Aviv.

Malgré une santé fragile, le père de Bar Kuperstein était présent et a interpellé le gouvernement israélien : "Libérez-les tous maintenant !", avant même la nuit du Séder (1er soir de Pessah, la Pâques juive). Il s'est ensuite adressé à son fils : "Tiens bon, je n'abandonnerai jamais. Je t'aime". Le rappeur Yair Elitzur et le chanteur Itzi Akerman ont ému les participants en interprétant des chansons émouvantes et d'anniversaire pour Bar, avec des paroles appelant à son retour. Akerman y a présenté pour la première fois sa chanson "Et les libérés de l'Éternel reviendront", dédiée au retour des otages.

Pour l'occasion, le rabbin de la ville de Safed, Shmuel Eliyahu, est venu pour la première fois sur la place des otages. Dans son discours, il a souligné l'importance de l'unité du peuple d'Israël dans la lutte pour le retour des otages : "Il est permis d'avoir des opinions différentes, mais notre devoir est d'être unis, ce n'est que grâce à l'unité que nous avons gagné". Elhanan Danino, père d'Uri Danino assassiné en captivité par le Hamas, a raconté d'une voix brisée par les pleurs le destin commun partagé avec la famille Kuperstein, et a prononcé une prière avec le public pour que Bar revienne dans sa famille avant le prochain Séder.

Riki Siton, qui accompagne les familles des otages depuis le 7 octobre au nom de l'organisation "Ayelet Hashahar" et qui animait l'événement, a invité Julie Kuperstein, la mère de Bar, à s'adresser au nombreux public réuni en l'honneur de son fils. Kuperstein a parlé de la terrible division en Israël et de l'importance de l'unité entre toutes les parties du peuple : "Je choisis de ne pas haïr et de m'accrocher à la lumière".

La rabbanit (femme de rabbin) Yemima Mizrahi, engagée dans la lutte pour le retour des otages depuis le 7 octobre, a lu un monologue émouvant destiné à Bar Kuperstein sur la lutte héroïque de ses parents pour son retour et leur réussite à mobiliser des milliers de personnes pour sa libération : "Ton père a recommencé à parler grâce à toi - tu ne croiras pas ce que tes parents font pour toi".

Lors de cet événement émouvant, l'acteur Doron Shefer, la rabbanit Rachel Bezek, le rabbin Snir Guetta, le couple Eden et Oded Menashe, Tzofit Grant et le rabbin Yitzhak Fanger ont pris la parole. L'événement s'est terminé par un lâcher de ballons par la mère de Bar Kuperstein et une prière fervente pour son retour imminent.

Le rabbin Shlomo Raanan, président de l'organisation "Ayelet Hashahar" qui est derrière cet événement : "Particulièrement en ces jours où nous nous trouvons, à la veille de la fête de la liberté, nous devons intensifier nos efforts pour les ramener tous à la maison. J'espère que l'événement parviendra aux oreilles de Bar, qu'il sache qu'on ne l'oublie pas, pas même un instant."