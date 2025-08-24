Des documents de Sinwar révèlent l'analyse du Hamas sur la crise politique israélienne

Articles recommandés -

De nouveaux éléments issus des documents saisis par Tsahal dans la bande de Gaza révèlent comment le Hamas a interprété la crise politique israélienne dans les mois précédant l'attaque du 7 octobre. Ces documents d'intelligence de l'organisation terroriste, révélés par le correspondant militaire de la chaîne en hébreu d'i24NEWS Yinon Shalom Yitach, offrent un éclairage inédit sur la préparation de l'offensive.

Un rapport d'intelligence daté de juillet 2023

Le document le plus significatif, rédigé le 25 juillet 2023, soit deux mois et demi avant le massacre, constitue un rapport d'évaluation secret de l'intelligence militaire du Hamas. Intitulé "L'impact des expressions de protestation au sein de l'armée ennemie sur la capacité opérationnelle et la situation sécuritaire sur les fronts", ce document analyse minutieusement la situation interne israélienne.

Les services de renseignement du Hamas ont accordé une attention systématique et étendue aux manifestations qui ont débuté en Israël en janvier 2023 contre la réforme judiciaire, notamment aux menaces de réservistes de suspendre leur service.

Une évaluation stratégique des faiblesses israéliennes

Le Hamas semble avoir perçu les divisions politiques israéliennes comme une opportunité stratégique. L'organisation terroriste a analysé comment les protestations contre la réforme judiciaire et les menaces de non-participation au service de réserve pouvaient affecter les capacités militaires israéliennes.

Les conclusions de Tsahal

Paradoxalement, les enquêtes menées par Tsahal sur les événements du 7 octobre ont conclu qu'il n'existait pas de lien circonstanciel direct entre la crise politique israélienne et la décision du Hamas de lancer l'offensive. Le Shin Bet privilégie d'autres facteurs, notamment les tensions autour du mont du Temple et la question des prisonniers palestiniens.

Néanmoins, les services de sécurité reconnaissent que la perception d'un affaiblissement de la société israélienne due à l'atteinte à la cohésion sociale a pu constituer un élément catalyseur dans la décision du Hamas de passer à l'attaque.