Des documents internes du Hamas exposent les liens entre le groupe terroriste et le régime d’Assad

À l’approche du premier anniversaire de la chute du régime de Bachar el-Assad, des documents internes du Hamas révèlent l’importance stratégique qu’accordait le mouvement terroriste palestinien à sa coopération avec le président syrien déchu, malgré ses déclarations publiques de distanciation.

Ces documents, obtenus par l’armée israélienne, comprennent des échanges confidentiels entre les dirigeants du Hamas (Yahya Sinwar, Ismaïl Haniyeh, et d’autres cadres) ainsi que des communications avec le chef du Hezbollah éliminé par Israël, Hassan Nasrallah, et l’Iranien Mohammad Saeed Izadi, cadre des Gardien de la révolution iraniens, également éliminé. Ils montrent la préoccupation du Hamas face à un éventuel renversement d’Assad et détaillent les efforts du mouvement terroriste pour atténuer les critiques populaires liées à la reprise de ses relations avec Damas.

En juillet 2022, Yahya Sinwar écrivait à Haniyeh que le Hamas n’avait jamais boycotté le régime syrien et qu’il avait toujours été traité avec considération. Dans une autre note, Haniyeh remercie Nasrallah pour son rôle de médiateur lors d’une rencontre avec Assad et lui demande d’intervenir sur la question de la libération des prisonniers palestiniens en Syrie afin de calmer l’opinion publique et les critiques dirigées contre le Hamas.

Les documents révèlent également que les dirigeants du Hamas considéraient le maintien du régime syrien comme crucial, non seulement pour leur mouvement, mais aussi pour l’ensemble de l’axe iranien dans la région. Ces révélations mettent en lumière l’écart entre la posture publique du Hamas, qui s’est publiquement dissocié d’Assad après sa chute pour gagner l’adhésion du monde arabe et de l’opinion syrienne, et sa politique secrète de partenariat stratégique avec le président syrien, responsable de répressions meurtrières contre son peuple.

Cette double posture souligne l’hypocrisie et la complexité de la stratégie politique du Hamas, tiraillé entre l’opportunisme diplomatique et ses alliances régionales profondes. Selon les analystes, ces documents confirment que le mouvement terroriste a continuellement privilégié ses intérêts stratégiques sur le terrain, quitte à masquer ses liens avec Damas derrière une façade publique de neutralité.