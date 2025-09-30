Des documents trouvés à Gaza prouvent l'implication du Hamas dans le financement de la flottille Sumud

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié des documents officiels, découverts dans la bande de Gaza et révélés pour la première fois, établissant un lien direct entre le Hamas et la flottille Sumud organisée vers Gaza. Ces documents démontrent que les leaders de la flottille sont directement rattachés à l’organisation terroriste palestinienne.

Le Hamas opère à la fois à l’intérieur de Gaza et à l’étranger. À ce titre, sa branche internationale supervise des activités hors du territoire, en particulier via l’organisation PCPA (Palestinian Conference for Palestinians Abroad - Conférence palestinienne pour les Palestiniens de l'étranger). Créée en 2018, la PCPA agit comme un relais du Hamas à l’étranger, jouant de facto le rôle d’ambassade et opérant sous couverture civile pour mobiliser actions, manifestations et flottille de provocation contre Israël. Israël avait déjà désigné la PCPA comme organisation terroriste en 2021.

Le premier document révélé est une lettre datée de 2021, signée par Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, adressée au président de la PCPA pour réaffirmer l’unité entre les structures. Dans cette correspondance, Haniyeh endosse publiquement l’organisation PCPA, confirmant ainsi son rôle officiel dans la stratégie du Hamas à l’international.

Le deuxième document est une liste d’opérateurs de la PCPA, parmi lesquels figurent des responsables bien connus de Hamas. On y retrouve notamment Zaher Birawi, à la tête du secteur Hamas-PCPA au Royaume-Uni et reconnu pour son rôle de leader des flottilles vers Gaza depuis quinze ans, ainsi que Saif Abu Kashk, opérateur de l’organisation en Espagne. Ce document, trouvé dans un poste du Hamas à Gaza, établit clairement le lien direct entre les leaders de la flottille et le Hamas.

Le ministère israélien souligne qu’Abu Kashk est également le PDG de Cyber Neptune, une société écran basée en Espagne, propriétaire d’une grande partie des navires participant à la flottille Sumud. Cette structure démontre que les navires sont en réalité détenus secrètement par Hamas, confirmant la dimension militaire et stratégique de ces opérations présentées publiquement comme civiles.

Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre Israël et Gaza, où les autorités israéliennes cherchent à mettre en lumière l’implication directe de Hamas dans des actions supposées humanitaires ou symboliques, afin de justifier des mesures de sécurité et des sanctions ciblées contre l’organisation et ses relais internationaux.