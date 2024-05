Gaza : 70 millions de dollars volés à la Bank of Palestine par des terroristes (médias)

Des groupes armés à Gaza, dont l'un présumé lié au Hamas, ont volé le mois dernier environ 70 millions de dollars (260 millions de shekels) à la Bank of Palestine, rapporte le quotidien français Le Monde. Les fonds ont été pris dans les coffres de plusieurs succursales de la banque, indique l'article, citant un document de la Bank of Palestine envoyé à "certains partenaires internationaux" détaillant les vols.

https://twitter.com/i/web/status/1786709860911923305 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le 16 avril, le personnel avait découvert un trou dans le plafond de la salle des coffres-forts d'une succursale de la banque à Gaza et a constaté que quelque 3 millions de dollars de shekels destinés aux distributeurs automatiques de billets avaient disparu.

Le lendemain, des groupes armés équipés d'explosifs sont revenus sur les lieux, ont fait sauter une chambre de protection en ciment et pris plus de 30 millions de dollars en diverses devises dans trois coffres-forts. Deux jours plus tard, la plus grande succursale de la bande a été attaquée par des commandos qui ont déclaré répondre aux "plus hautes autorités de Gaza", ce qui, selon le journal, signifie le Hamas. Ils ont pris plus de 36 millions de dollars en shekels. La Bank of Palestine, fondée en 1960, principale institution financière de Gaza, contactée par l'AFP prévoit de publier "une déclaration sur le sujet plus tard dans la journée".