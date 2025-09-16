Des familles d'otages réunies devant la résidence de Netanyahou pour dénoncer l'opération militaire à Gaza-ville

Articles recommandés -

Plusieurs familles d'otages détenus à Gaza se sont rassemblées lundi soir devant la résidence officielle du Premier ministre à Jérusalem, pour protester contre le lancement de l'opération de la seconde phase de l'opération "Chars de Gédéon" dans la bande de Gaza.

Parmi les manifestants figuraient Einav Zangauker, Ofir Braslavski et Anat Angrest, tous trois parents d'otages, selon un communiqué du Forum des otages et familles disparues. Dans la matinée de mardi, deux anciennes otages libérées, Arbel Yehoud et Ilana Gritzwesky, ont rejoint le mouvement de protestation.

Leur présence devant la résidence du chef du gouvernement visait à alerter l'opinion publique sur les risques que fait peser l'offensive terrestre sur la vie des captifs. "Ma seule volonté est que le pays se réveille et ramène mon enfant, ainsi que les 47 autres otages, hommes et femmes, vivants et morts, et que nos soldats rentrent tous à la maison", a lancé Einav Zangauker en direction de la résidence, selon une vidéo diffusée par le forum sur les réseaux sociaux.

Les familles expriment leurs craintes que l'intensification des opérations militaires ne mette en danger la vie des otages et ne compromette les négociations pour leur retour. Ces inquiétudes sont encore exacerbées par les informations selon lesquelles le Hamas utiliserait désormais les captifs comme "boucliers humains" en les détenant en surface à Gaza-ville, notamment dans des tentes.

Face à cette mobilisation, les autorités israéliennes ont pris des mesures préventives. La police a annoncé lundi soir la fermeture de la rue Azza, artère où se situe la résidence du Premier ministre, afin d'empêcher la formation de rassemblements plus importants.

Le Forum des otages et familles disparues a dénoncé cette décision dans un message publié sur les réseaux sociaux : "Alors que les otages sont encerclés par les terroristes et les tirs de Tsahal, le Premier ministre a fui avec sa famille il y a environ deux heures, entouré de gardes de sécurité." L'organisation a ajouté : "La distance entre la ville de Gaza et la rue Aza à Jérusalem n'a jamais été aussi grande."