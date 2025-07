Des familles de victimes du 7 octobre réclament plus de 270 millions de dollars dans une plainte contre l’Autorité palestinienne

Articles recommandés -

Plus de 200 membres de familles israéliennes ayant perdu des proches lors du massacre du 7 octobre ont déposé une plainte contre l’Autorité palestinienne, réclamant plus de 270 millions de dollars (environ 230 millions d'euros) de dommages et intérêts. La plainte, déposée devant un tribunal israélien, vise à tenir l’Autorité palestinienne légalement responsable de son soutien présumé au terrorisme.

Les plaignants, représentant 208 proches de 122 victimes tuées lors du festival Nova et dans d'autres localités proches de la frontière avec Gaza, ainsi qu’un survivant resté handicapé à vie, affirment que l’Autorité palestinienne incite à la violence et la récompense. Ils s'appuient notamment sur le système de rémunération des terroristes emprisonnés et des familles de ceux tués lors d’attaques contre des Israéliens.

Selon la plainte, ces mécanismes de soutien financier et l’incitation à la haine dans les manuels scolaires palestiniens auraient contribué à la préparation idéologique et matérielle de l’attaque du 7 octobre, qui a coûté la vie à plus de 1 200 personnes et conduit à l’enlèvement de 252 autres vers Gaza.

Les requérants demandent également au tribunal de geler plus de 1,1 milliard de shekels (280 millions d'euros) de fonds que l’État d’Israël transfère régulièrement à l’Autorité palestinienne.

La plainte détaille les événements du festival Nova, où les terroristes ont encerclé les lieux et ouvert le feu de manière indiscriminée sur des milliers de jeunes. Au total, 364 festivaliers ont été tués et 44 enlevés.

L’action judiciaire s’appuie sur la loi israélienne sur l’indemnisation des victimes d’actes hostiles, qui permet de réclamer des dommages exemplaires. Les avocats des familles qualifient cette procédure de "l’une des plus vastes jamais intentées contre l’Autorité palestinienne", soulignant l’ampleur des revendications et du nombre de victimes représentées.

En février 2025, Mahmoud Abbas a annoncé l’annulation des paiements aux familles de terroristes, mais la plainte affirme que ce soutien persiste de manière détournée. À ce jour, l’Autorité palestinienne n’a pas officiellement réagi à cette procédure.