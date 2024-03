Des forces de l'Autorité palestinienne sécurisent un convoi d’aide humanitaire à Gaza

Une quinzaine de camions d'aide humanitaire chargés de farine sont entrés dans la ville de Gaza dimanche matin tôt, sécurisés par un groupe d'hommes armés masqués qui appartiendraient aux forces de sécurité de l'Autorité palestinienne (AP), a rapporté le média saoudien Asharq News citant un membre du convoi. "L'unité de garde a été établie avec l'approbation des factions et un consensus national. Elle protégera les camions d'aide à partir d'aujourd'hui, en veillant à ce qu'ils ne soient pas attaqués ou détournés".

L'idée d'installer l'AP, relativement modérée, comme administrateur civil de Gaza s'est heurtée au refus du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et des membres d'extrême droite de sa coalition gouvernementale, notamment Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich. Toutefois, il est de notoriété publique que les échelons supérieurs de l’armée israélienne et les responsables de la sécurité en général, dont le ministre de la Défense Yoav Gallant, estiment qu'il s'agit de la meilleure option possible.

IDF Spokesperson

L'un des objectifs immédiats d'Israël est de retirer ses soldats du mécanisme de distribution de l'aide, car il est largement admis que le Hamas cherche à exploiter les interactions entre les soldats de Tsahal et les civils palestiniens pour intensifier la violence et mettre ces derniers en danger, ainsi que pour détourner l'aide. Israël craint en effet que le Hamas ne reprenne pied à Gaza en prenant le contrôle de l'aide humanitaire entrant dans le territoire palestinien.