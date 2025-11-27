"Des forces venues de Syrie envisagent d'envahir le Golan", avertit Israël Katz

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi lors d'une session à huis clos de la commission des Affaires étrangères et de la Défense qu'Israël n'était "pas en voie" de faire la paix avec la Syrie. La raison : des forces présentes à ses frontières envisageraient une incursion terrestre contre les localités du Golan, a rapporté Kan jeudi matin.

Selon le ministre, parmi les forces opérant en Syrie et considérées comme une menace potentielle d'invasion du nord du pays, figurent notamment les Houthis. Katz a ajouté qu'Israël prenait en compte un tel scénario dans ses considérations de défense de la frontière nord.

Une autre question qui préoccupe les autorités israéliennes, selon le ministre, concerne les Druzes de Syrie, dont Katz a affirmé qu'Israël assurait la protection. "Tsahal a un plan prêt et si des raids sur le mont druze se reproduisent, nous interviendrons, y compris en fermant la frontière", a-t-il déclaré.

Uri Kellner, président du conseil régional du Golan, et Yehuda Dua, la maire de la ville de Katzrin ont réagi : "Il nous est clair que nos ennemis environnants continuent de réfléchir à la manière de nous nuire. La réalité nous oblige à agir avec discernement, force et planification à long terme, à ne pas nous préparer à la guerre précédente mais au défi suivant".

Ils ont appelé Tsahal à "approfondir son emprise sur la zone tampon et le mont Hermon, à établir une dissuasion et à garantir une réponse immédiate à tout scénario", tout en réclamant le renforcement de la défense civile à Katzrin et dans les localités du Golan.

Hier soir, Kan a révélé qu'aux côtés du Jihad islamique, le Hamas considère également la Syrie comme un terrain propice à ses activités, et que des responsables du régime d'al-Sharaa permettent à l'organisation de s'implanter sur le territoire en ignorant ses opérations.

Ces derniers jours, une source sécuritaire syrienne a déclaré qu'il n'existe aucune intention de permettre des opérations militaires contre Israël, tout tir vers son territoire nuisant à la Syrie qui tente de se reconstruire.