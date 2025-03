Des généraux américains soutiennent une action militaire israélienne contre l'Iran

77 généraux et amiraux américains à la retraite ont appelé le président Donald Trump à soutenir une possible action militaire israélienne contre l'Iran, avertissant que Téhéran se rapproche de la capacité nucléaire, selon une information publiée mercredi dans les médias américains.

Dans une lettre ouverte organisée par l'Institut juif pour la sécurité nationale de l'Amérique (JINSA), les anciens commandants ont déclaré qu'il était "temps de laisser Israël terminer le travail contre l'axe iranien et empêcher l'Iran de franchir le seuil nucléaire", exhortant Washington à fournir un soutien militaire.

Atomic Energy Organization of Iran via AP, File

"Un Iran nucléaire constituerait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis", est-il écrit. "Ce qu'Israël demande, c'est un soutien qui garantira l'efficacité maximale de ses actions et gérera le risque de représailles iraniennes. Nous devons le fournir rapidement." En réponse à l'enrichissement croissant de l'Iran et à l'entrave des inspecteurs de l'AIEA, il a été dit qu'il fallait faire plus pour protéger l'État juif. "Alors que l'Iran est capable de produire de l'uranium de qualité militaire en quelques jours, de progresser vers l'obtention d'armes nucléaires et de construire des installations souterraines de plus en plus profondes, le temps presse pour stopper sa marche vers la bombe", ont ajouté les généraux à la retraite.

Bien qu'ils reconnaissent que la diplomatie serait préférable, les signataires doutent que l'Iran négocie de bonne foi. "Des négociations répétées avec l'Iran pendant deux décennies n'ont conduit qu'à un résultat dangereux : le principal État soutenant le terrorisme dans le monde se trouve maintenant au seuil du développement de l'arme la plus dangereuse au monde".