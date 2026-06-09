Des images satellites suggèrent un possible impact de missile iranien sur une base aérienne israélienne

De nouvelles images satellites pourraient indiquer que la base aérienne de Ramat David, dans le nord d’Israël, a subi des dommages lors des récentes attaques de missiles balistiques iraniens contre le territoire israélien.

Les clichés, datés du 8 juin et capturés par le satellite Sentinel-2 du programme européen Copernicus, montrent une zone de coloration inhabituelle au niveau d’un hangar situé à l’intérieur de la base. Ces images, analysées via la plateforme Copernicus Browser, laissent envisager qu’un projectile ait pu atteindre ou endommager cette infrastructure.

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Aucune confirmation officielle n’a toutefois été publiée quant à l’origine de cette anomalie ni à l’existence de dégâts réels sur le site. L’ampleur d’éventuels dommages demeure donc inconnue à ce stade.

Au cours de la nuit de dimanche à lundi, l’Iran a tiré 24 missiles balistiques en direction d’Israël, dont une grande partie visait le nord du pays. Selon Tsahal, tous les missiles lancés lors de la première salve dimanche soir ont été interceptés, tandis qu’une grande partie de ceux tirés lundi matin a également été neutralisée par les systèmes de défense aérienne israéliens.

Les images satellites constituent ainsi l’un des premiers indices laissant supposer qu’un impact pourrait avoir eu lieu sur une installation militaire israélienne lors de ces attaques, bien qu’aucune preuve définitive n’ait encore été apportée.