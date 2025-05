Des renseignements reçus par les Etats-Unis suggèrent qu'Israël se prépare à frapper l'Iran (média américain)

Des sources américaines rapportent que les États-Unis ont reçu de nouveaux renseignements indiquant qu'Israël se prépare à frapper les installations nucléaires iraniennes, malgré les efforts de l'administration Trump pour parvenir à un accord diplomatique avec Téhéran, selon une information diffusée mardi par CNN.

Selon cette information, une attaque israélienne serait perçue comme une "rupture totale" avec la politique du président Donald Trump et pourrait déclencher un conflit régional plus large au Moyen-Orient, ce que Washington cherche à éviter depuis le début de la guerre à Gaza en 2023.

Cependant, des responsables de l'administration américaine ont souligné qu'il n'est pas certain qu'une décision finale ait été prise à Jérusalem concernant cette frappe, et qu'il existe de profondes divergences au sein de l'administration américaine quant à la probabilité que ce plan soit mis en œuvre. Selon ces mêmes sources, la décision israélienne dépendra également des développements dans les pourparlers nucléaires menés par le président Trump avec l'Iran.

Une source du renseignement américain a indiqué que "la probabilité d'une frappe israélienne contre les installations nucléaires a considérablement augmenté ces derniers mois", ajoutant que le fait que Trump n'exige pas le démantèlement complet du programme nucléaire iranien augmente la probabilité d'une action unilatérale israélienne.

Parmi les indices qui suscitent l'inquiétude à Washington figurent l'interception de communications israéliennes, l'observation de mouvements militaires, le transfert de munitions aériennes et des exercices aériens. Toutefois, des responsables américains ont noté qu'il pourrait s'agir d'un signal tactique de la part d'Israël, une tentative de faire pression sur l'Iran par une menace implicite.

Trump, pour sa part, continue d'équilibrer diplomatie et menace militaire. Selon des sources américaines, le président a transmis mi-mars une lettre au Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, fixant un délai de 60 jours pour la réussite des négociations. Ce délai est déjà écoulé, et aucune percée significative n'a été enregistrée jusqu'à présent. Un diplomate occidental qui a récemment rencontré Trump affirme que la Maison Blanche ne donnera aux discussions que "quelques semaines tout au plus" avant d'envisager une action militaire. Mais pour l'instant, la politique de Trump continue de s'appuyer sur une solution diplomatique.

Cette situation délicate place Israël dans une position particulièrement complexe. Selon Jonathan Panikoff, ancien haut responsable de la communauté du renseignement américain, "Netanyahou se trouve entre le marteau et l'enclume, il ne fait pas confiance à l'accord que les États-Unis pourraient signer avec l'Iran, mais il ne voudra pas non plus risquer une rupture totale avec le président Trump". Selon lui, Israël pourrait agir, mais préférerait le faire avec la connaissance ou au moins l'approbation tacite de Washington.