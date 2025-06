Des Israéliens bloquent à nouveau les camions d'aide à destination de la bande de Gaza

Des militants du mouvement "Tsav 9", ainsi que des familles endeuillées par la guerre et des proches d'otages, ont bloqué mercredi matin des camions d'aide humanitaire destinés à la bande de Gaza au point de passage de Kerem Shalom, protestant contre la poursuite de son acheminement vers le territoire palestinien. Les protestataires affirment que l'aide ne parvient pas aux civils mais finit entre les mains des terroristes du Hamas.

Yael Sabrigo, la nièce de l'otage assassiné Lior Rudaeff, a exprimé son indignation : "Une fois de plus, des camions d'aide entrent dans la bande de Gaza aujourd'hui. Ils n'atteindront pas les centres de distribution parce qu'ils sont fermés. Ces camions vont directement dans les mains du Hamas, qui détient 58 otages, nos proches. Ces livraisons renforcent le Hamas et lui permettent de continuer à combattre les forces israéliennes et à retenir en captivité les membres de nos familles", a déclaré la nièce de l'otage assassiné Lior Rudaeff, Yael Sabrigo, a rapporté Arutz Sheva.

Le mouvement Tzav 9 a ajouté : "Les camions de ravitaillement continuent de passer et d'arriver entre les mains du groupe terroriste du Hamas, même aujourd'hui, le jour même où nous avons été informés de la mort d'un soldat de Tsahal, 24 heures seulement après que trois autres soient tombés au combat. Malgré la fermeture des centres de distribution, l'aide continue d'arriver directement à l'organisation terroriste", a quant à lui ajouté le mouvement "Tsav 9".

Mardi soir, le Fonds humanitaire pour Gaza a annoncé que les centres de distribution d'aide resteraient fermés mercredi afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Leur fonctionnement devrait reprendre normalement dès jeudi.