Des élus américains somment la CPI de ne pas émettre de mandats contre des officiels israéliens

Selon le site d'information américain Axios, des membres démocrates et républicains du Congrès ont averti la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye que l'émission de mandats d'arrêt contre des hauts responsables israéliens entraînerait une réponse américaine, et que des actions législatives sont déjà en cours à ce sujet. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, a déclaré que si l'administration Biden ne s'y oppose pas, la CPI pourrait s'arroger un pouvoir sans précédent et émettre des mandats d'arrêt contre des politiciens, diplomates et militaires américains. Il a appelé l'administration Biden à exiger fermement que la Cour s'abstienne de telles actions et à utiliser tous les moyens disponibles pour empêcher une telle "abomination".

Selon les médias israéliens, Israël a reçu des indications selon lesquelles le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, pourrait émettre des mandats d'arrêt dès cette semaine contre le chef d'état-major Herzi Halevi, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La CPI à La Haye n'a ni confirmé ni démenti cette information.

Israël redoute que les mandats d'arrêt visant de hauts responsables soient délivrés secrètement plutôt que publiquement, et que ces derniers ne les découvrent qu'une fois arrivés sur le territoire européen. Les insinuations israéliennes selon lesquelles l'administration américaine aurait donné son aval à la décision imminente du procureur ont été mal reçues aux États-Unis.

AP Photo/Peter Dejong

Les mandats attendus seraient apparemment émis dans le contexte de la crise humanitaire à Gaza, ainsi qu'en réaction aux déclarations de plusieurs pays dénonçant les violations du droit international par Israël, en particulier la situation de la population civile gazaouie et les infractions à la quatrième Convention de Genève.

Lors d'une réunion d'urgence à huis clos réunissant les ministres Ron Dermer, Yariv Levin et Israël Katz, des experts et des juristes ont cherché à faire obstacle à cette décision en menant des actions de la dernière chance auprès de la CPI et de divers acteurs politiques influents. Cependant, ces efforts semblent être restés infructueux.