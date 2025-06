Des milliers d'Algériens et de Tunisiens prennent la route pour tenter de briser le blocus de Gaza

Une caravane de 300 véhicules doit quitter Tunis aujourd'hui pour rejoindre le point de passage de Rafah et "casser le blocus imposé aux Gazaouis", selon le média TRT Global. Cette initiative s'inscrit dans la Grande marche mondiale pour Gaza, soutenue par 300 ONG internationales. Nabil Channoufi, porte-parole de la Caravane Assoumoud, a expliqué à TRT Global que mille dossiers sont en cours de traitement pour obtenir les autorisations de passage. "Nous sommes étonnés du nombre de personnes intéressées, on pensait partir avec une cinquantaine de voitures seulement", confie-t-il. Sept mille personnes sont actuellement inscrites.

L'itinéraire prévoit de longer la côte méditerranéenne, traverser la Libye pour rejoindre la délégation libyenne, puis se diriger vers Le Caire. "Nous ne partons pas avec de l'aide humanitaire, il y a des centaines de camions bloqués au poste-frontière donc ce qu'il faut c'est casser ce blocus", précise Channoufi. Cette mobilisation fait partie d'un mouvement plus large initié par le militant suisse Samuel Crettenand. Des délégations de 54 pays sont attendues au Caire le 12 juin, réunissant plus de 3000 participants. "On ne peut plus attendre une réaction de nos gouvernements occidentaux", a déploré Crettenand.

Le programme prévoit un rassemblement le 12 juin au Caire, suivi d'une marche de trois jours vers Rafah depuis Al-Arish dans le Sinaï. Un grand rassemblement est programmé le 15 juin avec la présence de députés de plusieurs pays, notamment des élus français. L'Égypte n'a pas encore accordé son autorisation à cette initiative.