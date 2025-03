Des milliers de personnes avec des drapeaux d'Israël accompagnent le cortège funèbre d'Itzik Elgarat

Itzik Elgarat, 68 ans, qui a été tué en captivité par le Hamas et dont le corps a été restitué jeudi dernier du Hamas, sera enterré ce lundi au kibboutz Nir Oz. Sa famille a invité le peuple israélien à se tenir au bord de la route avec des drapeaux israéliens pour accompagner Itzik lors de son dernier voyage, et à participer aux funérailles au kibboutz.

Le cortège funèbre a démarré de Rishon LeZion à 10h45, heure locale, en direction du cimetière du kibboutz Nir Oz. Son frère, Dany Elgarat, a pris la parole avant le départ du cortège : "Je peux dire à mon frère qui est ici dans le cercueil quel désordre tu as fait, mais bien sûr il n'est pas coupable, il a été enlevé et abandonné à la mort en captivité au mains du Hamas. Vivant ou mort j'ai dit que je le ramènerais à la maison et le voici de retour à la maison".

Ses funérailles débuteront à 14h00 (locales) dans la cour de sa maison du kibboutz Nir Oz. Ensuite, à la demande de la famille, la cérémonie d'enterrement au cimetière sera fermée aux médias mais le public est invité à venir.

Itzik Elgarat, père de deux enfants, a été enlevé le 7 octobre, à l'âge de 68 ans, de sa maison du kibboutz Nir Oz, alors qu'il était blessé à la main, après avoir essayé de maintenir fermée la porte de l'abri. Avant d'être kidnappé, il a réussi à parler à son frère, Danny, au téléphone et lui a dit : "Danny, je suis blessé, ma main saigne, aide-moi à mettre un garrot". Danny, un ancien policier, l'a guidé par téléphone et Itzik a été entendu lui dire à la fin de l'appel : "Danny, c'est la fin, c'est la fin".