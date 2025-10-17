Des milliers de personnes vêtues de rose aux funérailles de l'otage assassinée, Inbar Heyman

742 jours après son enlèvement lors du festival Nova, Inbar Heyman a été inhumée vendredi en Israël. Le cortège funèbre est parti de la société funéraire de Rishon LeZion pour rejoindre le cimetière Yarkon à Petah Tikva. À la demande de sa famille, les Israéliens venus lui rendre un dernier hommage étaient vêtus de rose, sa couleur préférée, formant une foule massive venue saluer sa mémoire.

Inbar Heyman, âgée de 27 ans au moment de sa mort, avait été enlevée et retenue captive par le Jihad islamique dans les camps du centre de Gaza. Elle avait été grièvement blessée le jour de son enlèvement et, selon les estimations du renseignement israélien, elle aurait été tuée quelques heures plus tard. Au cours des derniers mois, différentes évaluations du renseignement ont été formulées concernant le lieu où elle se trouvait, et sa famille a été tenue informée tout au long de cette période.

Selon les informations obtenues par i24NEWS, Inbar a été restituée à Israël dans son intégrité physique, portant les vêtements et les bijoux qu'elle avait le matin de son enlèvement, dont une boucle d'oreille en forme d'extraterrestre. Sa famille n'a pas encore reçu le rapport médical détaillant les circonstances exactes de sa mort, mais l'estimation est qu'Inbar a été assassinée de manière brutale.