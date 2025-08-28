"Des ministres se vantent d'avoir bloqué les accords sur les otages", accuse le père d'Itay Hen dont le corps est toujours à Gaza

Articles recommandés -

Le sergent-chef Itay Hen, citoyen américano-israélien, a été capturé le 7 octobre avec son commandant Daniel Perez et le conducteur du char Matan Angrest alors qu'ils se trouvaient dans un tank à la frontière de Gaza. Détenus depuis 692 jours dans le territoire gazaoui, leur sort illustre la tragédie persistante des otages. Itay Hen est considéré comme ayant été assassiné lors de ce "samedi noir" et sa dépouille retenue depuis.

Ruby Hen, père d'Itay, s'est exprimé jeudi à la radio publique Kan Reshet Bet, dénonçant l'attitude du gouvernement israélien. "Les gens en Israël veulent passer à autre chose, mais nous, les familles, sommes toujours bloquées au 7 octobre", a-t-il déclaré. "La majorité du peuple reste coincée là-bas et ne peut commencer son processus de guérison sans terminer ce chapitre, qui inclut avant tout le retour des otages."

Ruby Hen, en contact avec les médiateurs des négociations entre Israël et le Hamas, révèle des échanges troublants : "Certains m'ont demandé comment il se fait qu'ils aient reçu une réponse positive du Hamas il y a dix jours, et que le gouvernement israélien n'ait toujours pas examiné cette réponse."

Il attribue cette situation aux priorités gouvernementales : "Il privilégie l'effondrement du Hamas au retour des otages." Plus grave encore, il accuse directement l'exécutif : "Des ministres du gouvernement se vantent d'avoir bloqué les accords d'otages. Quand la ministre Strook dit qu'on peut sacrifier des otages pour conquérir Gaza, les familles n'ont d'autre choix que de se battre."

Cette critique reflète la frustration croissante des familles face à une stratégie gouvernementale qu'elles jugent contraire aux intérêts des otages.