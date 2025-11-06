Des négociations seraient en cours pour faire sortir les terroristes du Hamas de la zone israélienne de Gaza

Depuis l’instauration du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre, la zone de Rafah, sous contrôle israélien, reste une épine dans le processus de trêve. Selon plusieurs sources proches des discussions, des terroristes du Hamas retranchés à Rafah pourraient déposer les armes en échange d’un passage sécurisé vers d’autres secteurs de la bande de Gaza, a rapporté Reuters. Cette initiative vise à éviter que la situation à Rafah ne mette en péril le fragile cessez-le-feu.

Depuis le début de la trêve, Rafah a été le théâtre d’au moins deux attaques contre les forces israéliennes, qu’Israël attribue au Hamas. Le groupe terroriste a nié toute responsabilité. Les médiateurs égyptiens ont proposé que, pour bénéficier d’un passage sûr, les terroristes remettent leurs armes aux autorités égyptiennes et fournissent des informations sur les tunnels de la région, afin que ceux-ci soient détruits.

Pour l’instant, ni Israël ni le Hamas n’ont accepté formellement ces propositions, bien que des discussions soient en cours. Les sources indiquent que certains terroristes pourraient ignorer l’existence même du cessez-le-feu, la dernière communication de la branche armée du Hamas datant de mars. Les médiateurs considèrent que permettre leur départ contribuerait à préserver la trêve. Le nombre de terroristes retranchés à Rafah est estimé à environ 200. Le corps du lieutenant Hadar Goldin, tué en 2014, serait entre leurs mains.

Cette situation intervient dans le cadre du plan de paix du président Donald Trump, dont le cessez-le-feu constitue la première étape. L’objectif de la phase suivante est que le Hamas se désarme et cède le contrôle de Gaza à un comité palestinien technocratique supervisé par la communauté internationale, avec le déploiement d’une force internationale. Ces détails restent à finaliser.