Gaza : des officiers britanniques envoyés en Israël pour soutenir la stabilisation

Un petit groupe d'officiers de planification militaire britanniques a été déployé en Israël pour participer à un groupe de travail dirigé par les États-Unis, chargé de soutenir les efforts de stabilisation à Gaza, a confirmé le ministère britannique de la Défense.

Cette initiative intervient alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour maintenir la trêve à Gaza et appliquer le plan de cessez-le-feu porté par le président américain Donald Trump.

Au cœur de ce dispositif : la mise en place d’une force de stabilisation soutenue par Washington, dont la mission serait d’assurer la sécurité sur le territoire palestinien après les combats. Cette force serait coordonnée depuis un centre appelé Civil-Military Coordination Center (CMCC), dont la structure, les règles d'engagement et la chaîne de commandement sont encore en cours de définition.

Selon le Pentagone, jusqu’à 200 soldats américains pourraient être affectés à cette force, bien qu’ils ne soient pas censés être déployés à Gaza même. Des discussions sont également en cours avec plusieurs pays – dont l’Indonésie, les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Qatar, la Turquie et l’Azerbaïdjan – pour obtenir leur contribution.

Le ministère britannique de la Défense a précisé qu’un commandant adjoint de grade deux étoiles figure parmi les officiers intégrés au CMCC. L’objectif, explique un porte-parole, est de « garantir que le Royaume-Uni reste pleinement impliqué dans les efforts de planification post-conflit menés par les États-Unis ».

« Le Royaume-Uni continue de travailler avec ses partenaires internationaux pour soutenir le cessez-le-feu à Gaza et évaluer les domaines dans lesquels il peut le mieux contribuer au processus de paix », a-t-il ajouté.

Interrogé par les médias britanniques, le ministre de la Défense, John Healey, a confirmé lundi que le déploiement répondait à une demande formelle des États-Unis. Il a souligné que le Royaume-Uni n’était pas appelé à diriger l’opération, mais qu’il jouerait un « rôle d’ancrage » dans cette initiative.

« La Grande-Bretagne dispose d’une expertise et de compétences spécialisées que nous avons proposé de mettre à disposition. Nous pouvons notamment contribuer à la surveillance du cessez-le-feu », a déclaré Healey lors d’un événement à Londres.