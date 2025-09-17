"Des otages ont été transférés dans d'autres endroits. Nous ignorons s'ils sont encore en vie" (Hamas)

Articles recommandés -

Un responsable du Hamas a fait une déclaration qui alimente un peu plus l'inquiétude autour du sort des personnes enlevées dans le contexte de l'offensive sur Gaza City . "Des otages ont été transférés dans d'autres endroits de la ville en raison des bombardements israéliens. Nous ne savons pas s'ils sont encore en vie", a déclaré cette source à la chaîne saoudienne Al-Arabiya.

Ces propos font suite aux informations diffusées ces derniers jours selon lesquelles l'organisation terroriste aurait acheminé tous les captifs dans la ville de Gaza et qu'elle les détiendrait en surface, dans des simples tentes pour certains. L'objectif : s'en servir comme des boucliers humains pour accroître la pression sur l'armée israélienne.

De nombreuses familles d'otages et de responsables politiques dénoncent les risques que fait peser l'offensive en cours sur la vie de ces derniers. Des craintes encore attisées par les affirmations d'un haut dirigeant du Halas basé au Qatar : dénonçant les frappes de Tsahal à Doha auxquelles il a survécu, avoir qu'il a survécu aux frappes de Tsahal à Doha, Taher al-Nunu a assuré que les otages ne feraient plus l'objet "des mêmes précautions qu'auparavant" et que leur vie "pourrait être en danger".