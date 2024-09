Des petits parisiens courent au Parc Monceau pour Kfir et Ariel Bibas, otages du Hamas

"On a couru pour montrer qu'on pense fort à eux" : Plus d'une centaine d'enfants parisiens ont participé à une course pour Kfir et Ariel Bibas, otages du Hamas, organisée par l'association "Courir pour les otages": "Nous avons cherché à sensibliser sans traumatiser", racontent les responsables qui ont travaillé aux côtés de la famille Bibas.