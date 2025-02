Des pourparlers pour faire venir des Druzes de Syrie pour travailler en Israël seraient en cours

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté mardi matin qu'au cours des deux derniers jours, des officiers de Tsahal ont approché les mukhtars de plusieurs villages de la zone tampon près de la frontière israélo-syrienne, leur promettant qu'ils permettraient aux Syriens d'entrer en territoire israélien.

Selon le média, les officiers ont dit aux mukhtars que les Syriens pourraient travailler en Israël pour un salaire journalier allant jusqu'à 350 shekels. En outre, ils ont promis que des points médicaux seraient établis dans le secteur et qu'ils pourraient apporter leur aide dans les domaines de l'éducation et des infrastructures de la région. i24NEWS en hébreu a publié lundi soir que l'armée israélienne se préparait à l'éventualité que l'État fasse venir des Druzes du Golan syrien pour y travailler. Parallèlement, il a été précisé que le projet en est à ses débuts et qu'Israël étudie sa faisabilité.

Par ailleurs, le journal libanais a rapporté que les sources avec lesquelles il s'est entretenu ont fait part de leurs inquiétudes concernant une opération terrestre en Syrie. "L’ennemi pourrait lancer une opération terrestre de grande envergure, et même atteindre la capitale syrienne, Damas, par le sud".