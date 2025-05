Des réservistes israéliens à l'origine du plan de distribution d'aide à Gaza (NYT)

Une enquête du New York Times révèle que des réservistes et hommes d'affaires israéliens ont initié le projet de distribution d'aide humanitaire à Gaza par des entreprises privées, contournant ainsi l'ONU jugée "anti-israélienne". Les officiers de réserve à l'origine de cette initiative servaient sous les ordres du colonel Roman Gofman, aujourd'hui secrétaire militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le projet, présenté comme une "initiative américaine indépendante et neutre", est en réalité piloté par Philip P. Reilly, ancien officier de la CIA ayant formé les Contras nicaraguayens dans les années 1980 avant de diriger les opérations de l'agence en Afghanistan. Sa société de sécurité Safe Reach Solutions supervisera la distribution sur le terrain.

L'initiative a germé fin 2023 lors de réunions privées organisées par le "Forum Mikveh Israel", du nom du lieu de leurs premières rencontres en décembre. Ce groupe comprenait Yotam HaCohen, conseiller stratégique et fils de l'ancien général Gershon HaCohen, l'entrepreneur technologique Liran Tankman et Michael Eisenberg, investisseur en capital-risque.

"Afin d'atteindre les objectifs de guerre à long terme, Israël doit développer des outils qui tirent le tapis sous le mouvement Hamas", écrivait HaCohen dans un article militaire publié en juin dernier, détaillant une approche similaire au projet actuel.

Jake Wood, directeur du Gaza Humanitarian Fund (GHF), affirme que son organisation "a reçu l'autonomie nécessaire pour agir de manière indépendante" et "n'a aucun financement israélien". Il précise qu'un "pays étranger" s'est engagé à verser 100 millions de dollars, sans révéler son identité. L'ONU s'oppose fermement à ce plan, craignant qu'il ne "limite l'aide alimentaire à des parties restreintes de la bande" et "mette en danger les civils".