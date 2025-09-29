Des soldats blessés exhortent Netanyahou : "Ne nous poignardez pas dans le dos"

À quelques heures de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump, plusieurs centaines de soldats israéliens blessés lors de la guerre à Gaza ont adressé lundi une lettre ouverte au Premier ministre. Ils l’exhortent à ne conclure aucun accord mettant fin aux combats sans la défaite claire et totale du Hamas.

Cette initiative, portée par le Forum des anciens combattants blessés, exprime une vive inquiétude face aux pressions internationales en faveur d’un cessez-le-feu.

"Nous, qui avons payé de notre chair et perdu des camarades sur le champ de bataille, ne pouvons rester silencieux", écrivent-ils. "Vous n’avez pas de mandat pour arrêter la guerre maintenant, ni pour conclure des arrangements partiels."

Dans leur appel, les signataires insistent sur plusieurs exigences jugées incontournables : la libération de tous les otages, l’élimination complète de l’organisation terroriste Hamas et l’assurance qu’aucune forme de pouvoir islamiste armé ne revienne contrôler Gaza. "Cette guerre doit s’achever uniquement par une victoire totale", affirment-ils, appelant Netanyahou à "ne pas trahir le sacrifice des soldats".

Leur message reflète la crainte que le plan qui pourrait être discuté avec Washington n’aille pas jusqu’au bout des objectifs affichés par le gouvernement israélien depuis le 7 octobre 2023. "Nos cicatrices témoignent de ce prix", poursuivent-ils, "et nous nous engageons à dire haut et fort : ne vous arrêtez pas en chemin."

Ces anciens combattants annoncent par ailleurs leur intention de continuer à se faire entendre dans les débats politiques à venir, afin de s’assurer que la poursuite de la guerre reste conforme aux buts qu’ils estiment non négociables.