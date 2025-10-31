Des terroristes repoussés en 20 minutes : l'enquête de Tsahal sur les attaques du 7 octobre à Ein Habesor

Tsahal a publié son enquête sur les attaques perpétrées le 7 octobre au moshav Ein Habesor qui révèle l'héroisme de ses habitants face à l'invasion. Ce matin là, seize terroristes de la force Nukhba du Hamas en provenance de Khan Younès se sont égarés en route vers leurs objectifs – la base du Commandement du Front intérieur et l'unité 8200 du camp d'Urim. Ils sont arrivés par erreur au moshav d'Ein Habesor, village de l'ouest du Néguev qui compte plus de 1 600 habitants.

L'histoire d'Ein Habesor explique en partie ce succès inattendu. Au cours de l'année précédant le massacre, le village avait subi des dizaines de tentatives de cambriolage et de vols. Face à l'incapacité de l'État à endiguer la criminalité agricole dans le Néguev, l'escouade d'intervention d'urgence avait dû se transformer en véritable unité tactique, composée d'habitants compétents, expérimentés et déterminés.

Cette préparation involontaire s'est révélée décisive le matin du 7 octobre, lorsque cette unité improvisée a vaincu une force supérieure en nombre et en armement.

Les terroristes étaient lourdement équipés : un pick-up Toyota chargé de roquettes RPG, un fusil de précision Dragunov, une mitrailleuse PK et des radios tactiques maintenant la liaison avec le poste de commandement du Hamas. Deux autres terroristes sont arrivés à moto. Au moins une roquette RPG a été tirée, atteignant un arbre près du moshav.

Malgré leur équipement, certains membres de l'équipe de sécurité avaient dû déposer leurs armes à la base de la division régionale avant ce shabbat, ne disposant que de l'armement stocké localement.

Le combat n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Rapidement, les terroristes ont compris qu'ils ne parviendraient pas à prendre Ein Habesor. Après avoir pillé la station-service près du kibboutz Magen, ils se sont repositionnés à un carrefour voisin, ouvrant le feu sur les renforts en approche. Une force conjointe de Tsahal et des gardes-frontières les a combattus jusqu'à leur repli définitif.

Bilan : deux membres de l'escouade d'intervention blessés, au moins deux terroristes neutralisés. L'armée estime que d'autres ont été blessés.

« L'armée israélienne n'a pas réussi à défendre Ein Haesor », constate l'enquête de Tsahal. « Les combats menés par l'unité d'alerte, aux côtés des habitants qui sont sortis se battre, ont repoussé les terroristes et empêché des dégâts considérables. »

L'enquête souligne un fait remarquable : les opérations de sauvetage, la prise en charge des blessés et l'évacuation des habitants ont été menées de manière totalement indépendante par le moshav. Le commandant et ses deux adjoints ont coordonné la bataille via WhatsApp. Plus tard ce shabbat, les habitants ont installé un poste de commandement dans une maison pour consolider la situation. L'armée a félicité les membres d'Ein Besor, qui ont été parmi les premiers à rentrer chez eux après les tragiques événements.

En réponse à l'enquête, le moshav Ein Habesor a déclaré : « Le moshav Ein HaBesor tient à remercier l'armée pour l'enquête menée et sa présentation respectueuse à la communauté. Nous sommes profondément reconnaissants envers les représentants de l'armée qui se sont présentés devant nous avec courage et transparence, nous ont présenté leurs excuses pour l'échec qui a laissé les habitants du périmètre sans défense le 7 octobre, ont répondu à nos questions précises, ont assumé ouvertement leurs responsabilités et ont promis que les leçons tirées de cet événement seraient un pilier de la conduite de l'armée, aujourd'hui comme demain. Le 7 octobre, l'héroïsme des membres de notre communauté, des membres de l'équipe d'intervention et des courageux habitants qui ont quitté leurs foyers pour défendre le village a permis de repousser les terroristes lors d'un combat aux abords de la clôture du moshav. »

44 enquêtes achevées

Avec Ein Habesor, Tsahal a achevé les 44 enquêtes sur les combats dans les localités et bases situées à la périphérie de Gaza. Reste à conclure l'enquête sur les combats survenus sur les routes périphériques, menée par le major général Yaron Finkelman, qui commandait le Sud le matin du massacre et a depuis pris sa retraite.

Parallèlement, les conclusions du comité du général de division à la retraite Sami Turgeman, chargé de l'« enquête sur les enquêtes », seront publiées prochainement. Son équipe a examiné la qualité des investigations au sein de Tsahal. Les principales lacunes identifiées concernent non pas les enquêtes sur les opérations de combat, mais celles menées au niveau du Commandement Sud, de l'état-major général et des relations entre le commandement militaire et les échelons politiques.