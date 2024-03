Tsahal diffuse une vidéo prouvant que ce sont des tireurs palestiniens qui ont ouvert le feu sur des civils gazaouis

L'armée israélienne a démenti vendredi les accusations du Hamas, qualifié de groupe terroriste, selon lesquelles les troupes auraient ouvert le feu sur des civils attendant de l'aide sur une place de la ville de Gaza. L'armée affirme que ses soldats n'ont à aucun moment tiré lors de l'incident et que des tireurs palestiniens étaient à l'origine des victimes. Le ministère de la santé de la bande de Gaza, géré par le Hamas, avait accusé les troupes israéliennes d'avoir tiré depuis des "chars et des hélicoptères" sur les civils rassemblés sur la place Koweït jeudi soir, faisant 21 morts et plus de 150 blessés.

Suite à un "examen préliminaire intensif", l'armée israélienne a conclu que "Tsahal n'a pas ouvert le feu sur le convoi d'aide à la place Koweït". Elle a également publié une vidéo montrant que des tireurs palestiniens, et non l'armée israélienne, ont attaqué les civils gazaouis, contrairement à ce que le Hamas et certains médias étrangers avaient initialement rapporté.

L'enquête de l'armée révèle qu'un convoi de 31 camions contenant de la nourriture et d'autres aides humanitaires s'est dirigé vers le nord de la bande de Gaza jeudi soir. Une heure avant l'arrivée du convoi à un corridor établi par Tsahal, des Palestiniens armés ont ouvert le feu alors que des civils attendaient les camions d'aide.

"Alors que les camions d'aide entraient [dans le corridor], les tireurs palestiniens ont continué à tirer alors que la foule de Gazaouis commençait à piller les camions", a déclaré Tsahal, mentionnant également que plusieurs civils avaient été écrasés par les camions. "Un examen de nos systèmes opérationnels et des troupes de Tsahal [sur le terrain] a révélé qu'aucun tir de char, aucune frappe aérienne ou tir d'arme à feu n'a été effectué en direction de la foule gazaouie dans la zone du convoi d'aide", a ajouté l'armée.

L'armée continue d'enquêter sur l'incident et s'engage à "poursuivre ses efforts humanitaires pour fournir de la nourriture et de l'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza". "Les terroristes du Hamas continuent de nuire aux civils gazaouis en quête de nourriture et accusent Israël d'en être responsable. Ainsi, le premier vendredi du mois de Ramadan, une campagne de diffamation a été lancée dans le but de propager des informations erronées et sans fondement pour inciter à la violence", a ajouté Tsahal.

"Le narratif préparé à l'avance par le Hamas est d'accuser Israël. Mais après vérification, des hommes palestiniens armés - peut-être du Hamas, peut-être des gangs - sont les seuls à avoir tiré ce jour-là", a affirmé sur i24NEWS Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne.