Des tunnels du Hamas aux tunnels du Mur occidental : l'émouvante visite de l'ex-otage Sasha Trupanov

Sasha Trupanov, libéré récemment après 498 jours de captivité aux mains du Hamas à Gaza, s'est rendu mercredi soir au Mur occidental de Jérusalem pour une visite émouvante. Il était accompagné de sa compagne, Sapir Cohen, elle-même libérée après 55 jours de captivité lors de l'accord de novembre 2023.

Le couple a visité les tunnels du Mur occidental et pu voir la nouvelle exposition "La Porte du Ciel", récemment ouverte au public, qui retrace l'histoire du Mur et du Temple.

Durant cette visite, une prière spéciale de gratitude a été prononcée pour célébrer le retour de Sasha et Sapir, accompagnée d'une supplique pour la libération rapide des otages encore détenus à Gaza.

Fondation du patrimoine du Mur Occidental

Très ému, Sasha a partagé ses sentiments après cette visite : "Je suis venu ici, au Mur occidental, pour remercier Dieu et tous ceux qui se sont battus pour ma libération. J'ai visité les tunnels du Mur occidental après une longue période où j'ai passé du temps dans les tunnels sombres de Gaza. J'ai ressenti toute la sainteté de cet endroit et je remercie pour toutes les prières qui ont été dites pour moi."

Il a ajouté un message d'espoir et de solidarité : "Continuez à rendre grâce pour ce que vous avez, à prier pour les otages qui sont toujours à Gaza. Le Kotel est un vestige de quelque chose de grand, un témoignage vivant que même lorsque tout semble brisé et détruit, il est possible de restaurer et de reconstruire. Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi et je demande au peuple d'Israël de continuer à maintenir l'unité et l'amour."

Sasha avait été enlevé avec sa mère, sa grand-mère et sa petite amie Sapir Cohen lors des attaques du 7 octobre, toutes trois libérées lors de l'accord de novembre 2023. Son père Vitaly a été assassiné pendant le massacre.