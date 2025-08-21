Articles recommandés -

Après la journée de grève et de manifestations qui s'est déroulée dimanche, le Conseil d'octobre a annoncé jeudi matin la prochaine étape de sa campagne pour l'établissement d'une commission d'enquête nationale. Sous le titre "Deux ans sans réponses", un grand rassemblement d'urgence se tiendra dans environ deux semaines à l'Expo de Tel-Aviv.

L'événement, prévu le dimanche 7 septembre, réunira les familles membres du conseil, notamment les familles de soldats tombés, de victimes de Nova, des localités frontalières de Gaza, les survivants de captivité et les familles d'otages, ainsi que les familles de blessés de Tsahal et d'autres victimes du 7 octobre.

Lors de ce rassemblement d'urgence, le public pourra rencontrer les familles pour entendre les récits des victimes et des tués du 7 octobre. Les mesures nationales prévues dans les semaines à venir seront également présentées, sous l'exigence d'établir une commission d'enquête nationale.

Lors de la conférence de presse, Rafi Ben Shitrit, ancien maire de Beit Shean qui a perdu son fils Alroy le 7 octobre, a présenté l'évolution de la situation concernant l'annonce de la commission d'enquête nationale. "Nos fils et filles n'ont pas fui leurs responsabilités, ils ont combattu courageusement jusqu'à leur dernière goutte de sang. Et où est la responsabilité du leadership ? Ils se cachent derrière des déclarations creuses et des commissions ridicules cousues d'avance", a-t-il déclaré.

Sharon Eshel, mère de l'observatrice Roni Eshel tombée au combat, s'est référée au discours du Premier ministre Benjamin Netanyahou à l'ONU, où il a présenté une image de bombe : "Netanyahou, tu n'es pas loin d'exploser. Ne nous teste pas, nous les parents endeuillés. Ne teste pas les citoyens d'Israël. Tu as atteint notre ligne rouge. Le million et demi de citoyens qui ont répondu à notre appel cette semaine et sont sortis dans les rues, sur les places, aux carrefours, ce n'était que le début."

Le Dr Avishay Edri, habitant de Nahal Oz, a exigé dans son discours que le gouvernement fournisse des réponses au public. "J'ai survécu au massacre avec ma femme et mes quatre jeunes enfants après 17 heures de siège dans notre abri. Dehors, des dizaines de terroristes ont assassiné, torturé, enlevé et humilié nos amis. Mon ami, Omri Miran, est encore torturé à Gaza. Depuis le début de la guerre, j'ai servi plus de 600 jours comme réserviste. Ma famille et moi sommes toujours déplacés et loin de notre maison à Nahal Oz. J'appelle les citoyens d'Israël : ne restez pas indifférents ! On nous doit des réponses !"