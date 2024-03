Trois blessés dont un grave dans une attaque à l'arme à feu contre un bus scolaire dans la vallée du Jourdain

Un terroriste a ouvert le feu sur les véhicules circulant sur la route 90 dans la vallée du Jourdain, touchant notamment un bus scolaire blindé. Un homme d'une trentaine d'années a été gravement blessé et un homme de 21 ans plus légèrement, tous deux touchés par balle aux membres inférieurs. Un garçon de 13 ans a également été légèrement blessé par des éclats de verre. Les trois blessés ont été évacués vers l'hôpital Hadassah de Jérusalem.

Deux autres bus scolaires blindés et au moins une voiture ont également été endommagés par les tirs sans faire de victimes. De nombreuses forces de sécurité ont été dépêchées sur les lieux et une chasse à l'homme est en cours pour retrouver le terroriste, a fait savoir l'armée israélienne qui pense qu'il est à pied et va tenter de se cacher dans les villages alentours. Le terroriste, vêtu de kaki et tenant une "arme longue", a commencé à tirer en se tenant debout au milieu de la route, selon des témoins de la scène.

L'organisation des chauffeurs de bus de la Histadrout, le principal syndicat d'Israël, qui rassemble la majorité des chauffeurs israéliens, a déclaré à la suite de l'attaque : "Ce n'est pas la première fois que des bus et des chauffeurs de bus sont pris pour cibles par des tirs. Les bus sont un symbole du gouvernement et c'est pour cette raison qu'ils sont souvent attaqués. Il s'agit d'un terrorisme continu contre les conducteurs et les passagers. Le moment est venu d'améliorer immédiatement la sécurité afin que chaque bus soit doté d'un agent de sécurité, comme c'était le cas par le passé. Le sang des conducteurs et des passagers ne doit pas être gaspillé".