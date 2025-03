Un mort et plusieurs blessés dans un attentat à la voiture-bélier et à l'arme à feu dans le nord d'Israël

Un homme d'environ 70 ans, grièvement touché par balles a succombé à ses blessures, après l'attentat combiné à la voiture-bélier et à l'arme à feu survenu au carrefour Tishbi, près de Yoqneam, dans le nord d'Israël. Un jeune homme âgé de 18 ans, également blessé par balles est dans un état grave a été évacué conscient vers l'hôpital Rambam de Haïfa. Il a été mis sous sédation et sous respirateur à son arrivée aux urgences.

Le terroriste, un arabe israélien âgé de 25 ans, qui a visé un autobus et un véhicule particulier, a immédiatement été neutralisé sur place par une unité de la police des frontières qui se rendait à un entraînement, a déclaré la police israélienne. Il a tout d'abord foncé avec son véhicule sur des Israéliens patientant à un arrêt de bus, blessant plusieurs personnes, avant de quitter sa voiture et d'ouvrir le feu en avançant entre les véhicules sur la route, avant d'être stoppé par les forces israéliennes.

"Nous sommes arrivés sur place et avons vu un homme d'environ 70 ans et un jeune homme d'environ 20 ans près d'un arrêt de bus, souffrant de blessures par balles. Nous avons procédé à des examens médicaux sur le septuagénaire. Il n'avait plus de pouls et ne respirait plus, et nous avons malheureusement dû constater son décès sur place", a déclaré le MDA. "D'autre équipes du MDA ont prodigué des soins médicaux au jeune homme d'environ 20 ans alors qu'il était conscient et l'ont évacué d'urgence vers l'hôpital dans un véhicule de soins intensifs, dans un état était grave et instable".

Le Hamas a par la suite loué "l'attaque héroïque" au carrefour Hatishbi, affirmant qu'il s'agit d'une réponse à l'escalade israélienne dans la bande de Gaza et en "Cisjordanie (Judée-Samarie) occupée". Le Hamas appelle à multiplier les attaques terroristes en Israël et en Cisjordanie.