Faisant fi des critiques, Israël étend ses opérations au centre de Rafah | LIVEBLOG

930 impacts de roquettes et missiles recensés à ce jour sur les habitations et bâtiments du nord d'Israël

Depuis le début de la guerre, le Hezbollah a lancé plus de 3 000 roquettes, missiles et drones vers le nord d’Israël, causant d'énormes dégâts dans les localités de la région heureusement évacuées de la presque totalité de leurs habitants. Selon la Direction Horizon Nord du ministère de la Défense, ces tirs ont entraîné à ce jour 930 dommages matériels dans 86 localités. Pour des responsables sécuritaires cités par Channel 12, qui évoquent "une situation catastrophique", les résidents évacués des villes et villages de la région les plus touchés ne pourront retourner y vivre qu'un an environ après la fin des hostilités, le temps de réhabiliter les habitations.