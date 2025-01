Deux otages absentes de la prochaine liste de libération du Hamas

Le Hamas n'a pas inclus Arbel Yahud, 29 ans, dans la liste des otages à libérer samedi, contrairement aux accords conclus avec Israël prévoyant la libération prioritaire des civiles. Agam Berger, 20 ans, observatrice militaire, ne figure pas non plus sur cette liste. Arbel Yahud, originaire du kibboutz Nir Oz, a été enlevée avec son compagnon Ariel Cunio. Le frère d'Ariel a également été capturé avec sa femme Sharon et leurs jumelles Emma et Yuly, âgées de trois ans, libérées en novembre. Le frère d'Arbel, Dolev Yahud, initialement considéré comme otage, a été retrouvé mort le 3 juin 2024 en territoire israélien, tué le 7 octobre alors qu'il portait secours aux blessés.

Bring them home now

Agam Berger, de Holon, a été capturée à la base de Nahal Oz. Sa famille l'a identifiée dans une vidéo diffusée par le Hamas, vêtue d'un pyjama et emmenée dans un véhicule. Juste avant sa capture, elle avait appelé son père Shlomi pour l'alerter des tirs. Une autre otage libérée en novembre, Agam Goldstein-Almog, avait transmis un message d'Agam à son père, indiquant qu'elle "prie beaucoup, bénit la nourriture et n'allume pas de feu pendant Shabbat".

Face à cette violation des accords, les autorités israéliennes ont décidé de poursuivre la mise en œuvre de l'accord tout en exerçant une pression sur les médiateurs pour que le Hamas respecte les termes convenus lors de la prochaine phase de libération.

Les quatre autres observatrices - Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levy et Liri Albag - devraient être libérées comme prévu samedi.