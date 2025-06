Deux salves de missiles tirées d’Iran vers Israël dans la nuit, aucune victime signalée

Articles recommandés -

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Iran a tiré deux salves de missiles en direction d’Israël, selon les autorités militaires. Une première vague de quinze projectiles a été détectée vers 00h30, suivie d’un second tir d’une dizaine de missiles autour de 1h15. L’armée israélienne a affirmé que la majorité des engins ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne. Des sirènes d’alerte ont retenti dans le centre et le nord du pays, notamment dans la région de Gush Dan, provoquant l’entrée immédiate des habitants dans les espaces protégés. Peu après, le Commandement du Front intérieur a indiqué qu’il était possible de quitter les abris, tout en appelant la population à rester attentive aux consignes de sécurité.

Le Magen David Adom a précisé n’avoir reçu aucun appel d’urgence concernant des blessés. Cinq points d’impact ont cependant été relevés, sans faire de victimes. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs zones, notamment dans un parc automobile du centre du pays et dans la région du Sharon.

Par ailleurs, trois drones ont été interceptés dans la région du lac de la mer Morte et en Galilée. Dans le même temps, des frappes israéliennes ont visé plusieurs cibles à Téhéran. Selon des sources locales, une université affiliée aux Gardiens de la révolution aurait été touchée. “À ce stade, aucune victime n’est à déplorer”, a confirmé le MDA dans la nuit.